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Правительство подготовило законопроекты, которые привлекут в Украину иностранный капитал

Правительство подготовило законопроекты, которые привлекут в Украину иностранный капитал

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о законодательных инициативах, целью которых является привлечение иностранного капитала в Украину.

Об этом глава государства заявил в Нью-Йорке на встрече с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств, передает пресс-служба Офиса президента.

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«Мы разработали десятки законопроектов, направленных на улучшение инвестиционного климата. В частности, речь идет о реформе правоохранительной и судебной систем и снятии ограничений на движение капитала. Также в первом чтении принят законопроект о концессии», – сказал Глава государства.

По словам Президента, миссия МВФ, которая находилась в Украине в течение последних недель, продемонстрировала поддержку инициатив украинской власти.

«Мы понимаем, что благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом нам удастся достичь лучших результатов в верховенстве права, поддерживать макроэкономическую стабильность, привлечь прямые иностранные инвестиции и проводить реформы, которые приведут к устойчивому экономическому росту», – сказал Владимир Зеленский.

По материалам Finance.UA
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