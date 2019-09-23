Средняя зарплата киевлян в июле превысила 16 тыс. грн

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Средний размер заработной платы в Киеве в июле 2019 года превысил 16,2 тыс. грн.
Соответствующие данные обнародовало Главное управление статистики в городе Киеве.
Согласно данным Киевстата, в июле 2019 года размер средней номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений и организаций (с численностью работающих 10 и более) составил 16 249 грн. По сравнению с июнем 2019 года размер зарплаты увеличился на 3,8%, а по сравнению с июлем прошлого года – на 17,4%. Начисления за один отработанный час в этом месяце составили 113,26 грн, что на 9,2% меньше, чем в июне 2019 года.
К видам экономической деятельности с наивысшим уровнем оплаты труда относились:
Самый низкий уровень зарплаты наблюдался:
Причем, в Подольском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах средний размер зарплаты превысил средний показатель по Киеву и составил соответственно 18 609 грн, 18 392 грн, 17 598 грн и 16 917 грн. Самый низкий уровень заработной платы наблюдался в Дарницком, 10 686 грн, и Деснянском, 10 874 грн, районах (на 31,3% и на 30,1% меньше среднего показателя соответственно).
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