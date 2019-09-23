Средняя зарплата киевлян в июле превысила 16 тыс. грн

Средний размер заработной платы в Киеве в июле 2019 года превысил 16,2 тыс. грн.

Соответствующие данные обнародовало Главное управление статистики в городе Киеве.

Согласно данным Киевстата, в июле 2019 года размер средней номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений и организаций (с численностью работающих 10 и более) составил 16 249 грн. По сравнению с июнем 2019 года размер зарплаты увеличился на 3,8%, а по сравнению с июлем прошлого года – на 17,4%. Начисления за один отработанный час в этом месяце составили 113,26 грн, что на 9,2% меньше, чем в июне 2019 года.

К видам экономической деятельности с наивысшим уровнем оплаты труда относились:

информация и телекоммуникации;

финансовая и страховая деятельность;

производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов;

государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование, где зарплата превысила средний показатель по экономике в 1,5-1,7 раза.

Самый низкий уровень зарплаты наблюдался:

у работников предприятий текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов;

временного размещения и организации питания;

строительства;

производства электрического оборудования;

производства химических веществ и химической продукции;

здравоохранения и предоставления социальной помощи;

металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, и не превышал 67% от среднего показателя.

Причем, в Подольском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах средний размер зарплаты превысил средний показатель по Киеву и составил соответственно 18 609 грн, 18 392 грн, 17 598 грн и 16 917 грн. Самый низкий уровень заработной платы наблюдался в Дарницком, 10 686 грн, и Деснянском, 10 874 грн, районах (на 31,3% и на 30,1% меньше среднего показателя соответственно).