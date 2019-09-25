Очереди в отделениях банков могут исчезнуть

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинцы отказываются от услуг стационарных банковских отделений. Расчеты проводят онлайн, с помощью интернет-банкинга.
“В 2014-м 20% сделок проходили через дистанционные каналы, а 80% – через кассу отделений. Теперь 87% идут через дистанционные каналы, а 13% – через кассу”, – говорит председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный, пишет Сегодня.
Читайте также: Какие шаги помогут превратить Украину в смарт-страну – мнения экспертов
Банковская сфера наиболее открыта для внедрения техно-инноваций, добавил он.
“За последние 5 лет банкинг стал драйвером процессов диджитализации украинской экономики. Находимся на старте мощного рывка, но для этого необходимы инфраструктурные вещи”, – подчеркнул Пышный.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какие страны больше всего покупают украинский шоколадВчера, 05:10 - 1452 4
Очереди в отделениях банков могут исчезнутьОколо часа назад - 181 1
Сколько украинских пенсионеров выезжает на заработки (инфографика)5 ч. назад - 3310 1
Экономист назвал опасности в налоговых нововведенияхВчера, 20:26 - 1296 1
Как изменилась цена на растительные продукты за годВчера, 08:13 - 560 1
Какие работники получили самую высокую надбавку к зарплате - исследованиеВчера, 14:09 - 12008
Сколько украинских пенсионеров выезжает на заработки (инфографика)5 ч. назад - 3310 1
Назвали самый продаваемый автомобиль в Европе6 ч. назад - 1386
Экономист назвал опасности в налоговых нововведенияхВчера, 20:26 - 1296 1
Украинцы начали активнее покупать бюджетные автомобилиВчера, 16:19 - 1282
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфоновПозавчера, 12:10 - 445
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1012
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1729
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2583
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1413