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Очереди в отделениях банков могут исчезнуть

Очереди в отделениях банков могут исчезнуть

Украинцы отказываются от услуг стационарных банковских отделений. Расчеты проводят онлайн, с помощью интернет-банкинга.

“В 2014-м 20% сделок проходили через дистанционные каналы, а 80% – через кассу отделений. Теперь 87% идут через дистанционные каналы, а 13% – через кассу”, – говорит председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный, пишет Сегодня.

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Банковская сфера наиболее открыта для внедрения техно-инноваций, добавил он.

“За последние 5 лет банкинг стал драйвером процессов диджитализации украинской экономики. Находимся на старте мощного рывка, но для этого необходимы инфраструктурные вещи”, – подчеркнул Пышный.

По материалам Сегодня
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