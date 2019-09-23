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"Укравтодор" показал прогресс в строительстве бетонной дороги в Николаевской области (фото)

"Укравтодор" показал прогресс в строительстве бетонной дороги в Николаевской области (фото)

В Николаевской области работники “Укравтодора” продолжают выполнять капитальный ремонт трассы Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев.

Об этом свидетельствует информация Службы автодорог в Николаевской области.

“Продолжается капитальный ремонт автодороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев км 162 +338- км 175+000 (с. Возсиятское – с. Водяно-Лорино) в цементобетоне”, – сообщили дорожники.

В рамках капитального ремонта автомобильной дороги Н-14 начато обустройство деформационных швов дорожного покрытия (тяжелый бетон), предусмотренных проектом. По технологии через день после укладки бетона происходит нарезка первых швов, необходимых для расширения бетона при колебании температур.

Представители Службы постоянно держат на контроле выполнение комплекса работ по капитальному ремонту на участках автодороги Н-14: км165+000-км172+000 (между с.Водяно-Лорино и с.Семеновка), км162+338-км165+000 (с. Возсиятское), км172+000-км175+000 (с.Водяно-Лорино), км161+204-км162+338 (с. Возсиятское).

По материалам Центр транспортных стратегий
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