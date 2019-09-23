"Укравтодор" показал прогресс в строительстве бетонной дороги в Николаевской области (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Николаевской области работники “Укравтодора” продолжают выполнять капитальный ремонт трассы Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев.
Об этом свидетельствует информация Службы автодорог в Николаевской области.
“Продолжается капитальный ремонт автодороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев км 162 +338- км 175+000 (с. Возсиятское – с. Водяно-Лорино) в цементобетоне”, – сообщили дорожники.
В рамках капитального ремонта автомобильной дороги Н-14 начато обустройство деформационных швов дорожного покрытия (тяжелый бетон), предусмотренных проектом. По технологии через день после укладки бетона происходит нарезка первых швов, необходимых для расширения бетона при колебании температур.
Представители Службы постоянно держат на контроле выполнение комплекса работ по капитальному ремонту на участках автодороги Н-14: км165+000-км172+000 (между с.Водяно-Лорино и с.Семеновка), км162+338-км165+000 (с. Возсиятское), км172+000-км175+000 (с.Водяно-Лорино), км161+204-км162+338 (с. Возсиятское).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ПриватБанк запустил бесконтактное кредитование с помощью смартфонов5 ч. назад - 971 3
Как в Украине за полгода изменилась цена на газ для населения (инфографика)4 ч. назад - 623 2
Иностранцы выкупили почти рекордный объем украинских облигаций6 ч. назад - 1465 2
Тигипко планирует приобрести соковый завод в Одесской области7 ч. назад - 715 2
Германия выделила Украине почти 1,4 млрд евро с 20147 ч. назад - 269 2
Обязателен ли специальный знак автогражданки на ветровом стеклеВчера, 21:03 - 4641
Физлиц-предпринимателей планируют освободить от двойного ЕСВ10 ч. назад - 4041 1
Межбанк: что добавит нервозности на рынке10 ч. назад - 2458
В Нацбанке рассказали, сколько денег перевели заробитчане с начала года11 ч. назад - 2213
Кто и какие налоги должен уплатить при купле-продаже недвижимости7 ч. назад - 1873
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)Вчера, 15:10 - 526
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1435
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2471
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1303
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1923