Польские трудовые мигранты зарабатывают втрое больше, чем украинские

Граждане Польши, которые выехали на заработки в соседние страны, в частности в Германию и Великобританию, зарабатывают вдвое больше, чем у себя на родине.

Об этом пишет польская газета “Жечпосполита”.

Читайте также: Сколько заявлений на трудоустройство подали украинцы в Венгрии

По данным издания, за прошлый год поляки заработали:

в Германии 34 млрд злотых (204,4 млрд грн – ред.),

в Великобритании – 24 млрд злотых (144,2 млрд грн – ред.).

По оценкам компании Euro-Tax, средняя зарплата поляка за пределами родины составила около 8,6 тыс. злотых (51,7 тыс. грн – ред.), в то время как в Польше этот показатель равен 4,8 тыс. злотых (28,8 тыс. грн – ред.) в месяц.

Как и в случае с украинскими трудовыми мигрантами, поляки также недовольны уровнем зарплат в стране и ищут страны побогаче.

В 2018 году рейтинг лучших стран ЕС для заработков выглядел следующим образом:

на первом месте – Австрия со средней зарплатой 10 тыс. злотых (60,1 тыс. грн – ред.) в месяц,

на втором – Великобритания с 9,6 тыс. злотых (57,7 тыс. грн – ред.),

на третьем – Ирландия с 8,8 тыс. злотых (52,9 тыс. грн – ред.) в месяц.

Наименьшие заработки ждали поляков в Бельгии и Нидерландах – 5,3-6 тыс. злотых (31,8 тыс. грн – ред.) в месяц.

В то же время, украинцы, работающие сегодня в Польше, могут рассчитывать на зарплату в два раза, а то и в три раза меньше, чем поляки. Как писала газета со ссылкой на отчет компании по трудоустройству Personnel Service, 76% украинцев, работающих в Польше, получают ежемесячно более 2,5 тыс. злотых (почти 19 тыс. грн – ред.).