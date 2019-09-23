Польские трудовые мигранты зарабатывают втрое больше, чем украинские

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Граждане Польши, которые выехали на заработки в соседние страны, в частности в Германию и Великобританию, зарабатывают вдвое больше, чем у себя на родине.
Об этом пишет польская газета “Жечпосполита”.
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По данным издания, за прошлый год поляки заработали:
По оценкам компании Euro-Tax, средняя зарплата поляка за пределами родины составила около 8,6 тыс. злотых (51,7 тыс. грн – ред.), в то время как в Польше этот показатель равен 4,8 тыс. злотых (28,8 тыс. грн – ред.) в месяц.
Как и в случае с украинскими трудовыми мигрантами, поляки также недовольны уровнем зарплат в стране и ищут страны побогаче.
В 2018 году рейтинг лучших стран ЕС для заработков выглядел следующим образом:
Наименьшие заработки ждали поляков в Бельгии и Нидерландах – 5,3-6 тыс. злотых (31,8 тыс. грн – ред.) в месяц.
В то же время, украинцы, работающие сегодня в Польше, могут рассчитывать на зарплату в два раза, а то и в три раза меньше, чем поляки. Как писала газета со ссылкой на отчет компании по трудоустройству Personnel Service, 76% украинцев, работающих в Польше, получают ежемесячно более 2,5 тыс. злотых (почти 19 тыс. грн – ред.).
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