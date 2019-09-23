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Uber Shuttle запустил новый маршрут в Киеве (инфографика)

Uber Shuttle запустил новый маршрут в Киеве (инфографика)

Uber запустил в Киеве новый автобусный маршрут сервиса Uber Shuttle. Теперь в список рейсов добавилось направление Бессарабка — Южная Борщаговка.

Об этом сообщили в компании.

Маршрут будет пролегать от улицы Булгакова через проспекты Леся Курбаса и Отрадный до Воздухофлотского проспекта, далее через улицу Большую Васильковскую до конечной остановки на Эспланадной. Рейсы будут курсировать в будни с 7:00 до 21:00 с частотой раз в 15 минут.

Стоимость проезда будет зависеть от расстояния:

  • 15 грн — до 8 км,
  • 20 грн — до 12 км,
  • 25 грн — до 16 км,
  • 30 грн — больше 16 км.

По материалам Finance.UA
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