Uber Shuttle запустил новый маршрут в Киеве (инфографика)

Uber запустил в Киеве новый автобусный маршрут сервиса Uber Shuttle. Теперь в список рейсов добавилось направление Бессарабка — Южная Борщаговка.

Об этом сообщили в компании.

Маршрут будет пролегать от улицы Булгакова через проспекты Леся Курбаса и Отрадный до Воздухофлотского проспекта, далее через улицу Большую Васильковскую до конечной остановки на Эспланадной. Рейсы будут курсировать в будни с 7:00 до 21:00 с частотой раз в 15 минут.

Стоимость проезда будет зависеть от расстояния: