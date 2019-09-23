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Canoo планирует запустить первый в мире сервис подписки на электромобили

Canoo планирует запустить первый в мире сервис подписки на электромобили

Сервисы подписки становятся всё более популярными. При помощи подписки можно получать доступ к музыке, фильмам, играм и приложениям. А теперь компания под названием Canoo хочет стать своего рода «Netflix для автомобилей», впервые в мире предлагая электромобиль на условиях подписки.

Электромобиль Canoo напоминает транспортную капсулу из фантастических фильмов. Он предлагает пассажирам более вместительный салон, сохраняя при этом внешний вид компактного автомобиля. Электромобиль рассчитан на семь человек, а задние сиденья спроектированы так, чтобы быть удобными и больше походить на диван, чем на традиционное автокресло. Другие интересные функции включают в себя возможность для любого находящегося в автомобиле человека управлять навигацией, музыкой и климат-системой со смартфона или планшета.

Автомобиль оснащён передовыми системами помощи водителю и мониторинга состояния водителя. Для этого используется в общей сложности семь камер, пять радаров и 12 ультразвуковых датчиков. Эти датчики могут обнаруживать близлежащие объекты и другие автомобили, используя алгоритмы глубокого обучения для лучшей защиты водителя и пассажиров. Комплектная батарея обеспечивает запас хода 250 миль (около 402,3 км) и способна заряжаться до 80% менее чем за 30 минут.

Canoo планирует сначала запустить бета-тестирование парка автомобилей, прежде чем переключиться на производство в конце года. Полноценный запуск сервиса подписки на электромобиль запланирован на 2021 год. Первоначально он начнёт работать Лос-Анджелесе. Более подробные сведения об условиях такого сервиса пока не разглашаются.

По материалам НВ
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