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Украина договорилась о безвизе с еще одной страной

Украина договорилась о безвизе с еще одной страной

Украина подписала еще одно соглашение про безвизовый режим с одной из стран Латинской Америки – Эквадором.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.

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Пристайко отметил, что Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев среди стран Латинской Америки.

“Подписан! Эквадор – двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь “безвиз”. Продолжаем открывать двери для наших граждан”, – написал Пристайко.

Теперь граждане обеих стран имеют возможность находиться на территории другого государства без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

По материалам Finance.UA
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