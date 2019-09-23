Украина договорилась о безвизе с еще одной страной

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Украина подписала еще одно соглашение про безвизовый режим с одной из стран Латинской Америки – Эквадором.
Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.
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Пристайко отметил, что Эквадор стал 21-й страной с безвизом для украинцев среди стран Латинской Америки.
“Подписан! Эквадор – двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будем иметь “безвиз”. Продолжаем открывать двери для наших граждан”, – написал Пристайко.
Теперь граждане обеих стран имеют возможность находиться на территории другого государства без оформления виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.
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