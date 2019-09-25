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У берегов Великобритании построят самый большой в мире ветропарк

У берегов Великобритании построят самый большой в мире ветропарк

У восточных берегов Великобритании, в регионе Северного моря появится крупнейший в мире морской ветровой парк мощностью 3,6 ГВт. По мнению экспертов рынка, стоимость произведенной в нем электричества будет ниже, чем на угольных электростанциях.

Об этом сообщает Reuters.

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Тендер на строительство ветряных электростанций выиграли компании британская SSE и норвежская международная энергетическая Equinor.

Три станции на Доггер-банке, мелководном песчаном берегу у восточного побережья Англии, будут снабжать электроэнергией до 3,6 ГВт, что достаточно для снабжения 4,5 миллионов британских домов. Строительство парка начнется в январе 2020 года, а первое электричество в сеть он подаст в 2023 году.

Проект выиграл один из контрактов на продажу электроэнергии в ходе аукциона, который проходил в Великобритании в прошлую пятницу. В общей сложности между несколькими морскими ветропарками были распределены 5,5 ГВт мощностей, что достаточно для снабжения 7 млн домов.

Стоимость электричества при этом была фиксированной – 49,7 долларов, что на 31% ниже, чем на аналогичном аукционе двумя годами ранее.

По материалам Зеркало Недели
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