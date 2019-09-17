Борьба за экологию будет стоить правительству Германии 4-5 миллиардов евро ежегодно

Большой климатический пакет, который Берлин должен объявить на этой неделе, будет стоить правительству 4-5 миллиардов евро в год.

Об этом сообщает Reuters.

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Как ожидается, план предусматривает расширение грантов для покупателей электромобилей, расширение сети зарядных станций, повышение дорожных налогов для загрязняющих транспортных средств и улучшение систем отопления зданий.

“По сути, на старте понадобится меньше миллиардов – можно обойтись в 4-5 млрд евро в год. Далее, конечно, сумма будет расти”, – отметил эксперт по бюджетной политике СДПГ Йоханнес Карс, отвечая на вопрос, какие дополнительные расходы для правительства составит новый пакет.

По его словам, государство должно помочь, чтобы люди с небольшими и средними доходами или пассажиры не сталкивались с дополнительным бременем, а взамен получали субсидии на покупку новых автомобилей и перенастройку своих систем отопления.

“Я думаю, что можно перераспределить средства в другой части бюджета, чтобы мы могли запустить план без новых налогов”, – сказал Карс.