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Xiaomi выпустила защищенную беспроводную колонку

Xiaomi выпустила защищенную беспроводную колонку

Компания Xiaomi выпустила беспроводную колонку Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker.

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Недорогая модель защищена от непогоды на уровне IP55 и может использоваться вне помещений благодаря устойчивости к воздействию брызг.

Колонка поддерживает интерфейс Bluetooth 5.0 и оснащена портом USB Type-C. Аккумулятор ёмкостью 2600 мА·ч обеспечивает до 8 часов непрерывного воспроизведения музыки.

Звук обеспечивается динамиками диаметром 52 мм, также предусмотрено два «высокоточных» микрофона для шумоподавления.

Продажи Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker стартовали 26 сентября в онлайн-магазине Xiaomi по цене 28 долларов.

По материалам iXBT.com
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