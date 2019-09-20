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Xiaomi представила доступные умные телевизоры с 8K

Xiaomi представила доступные умные телевизоры с 8K

Китайский технологический гигант Xiaomi пополнил ассортимент умных телевизоров, анонсировав линейку Smart TV под названием Xiaomi Mi TV Pro.

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В рамках мероприятия был представлено три модели, оборудованные 43-дюймовым, 55-дюймовым и 65-дюймовым экранами. Новинки получили поддержку воспроизведения 8K-контента, но все три телевизора оборудованы LCD панелями с разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей) и поддержкой HDR.

По словам производителя, вне зависимости от модели дисплей занимает 97% передней части устройств. Каркас выполнен из алюминия. В Xiaomi Mi TV Pro 55” и 65” тыльная крышка обзавелась текстурированным покрытием из углеродного волокна.

Аппаратной основой Xiaomi Mi TV Pro служит 12-нанометровый процессор на базе ядер Cortex-A55 с пиковой тактовой частотой 1.9 ГГц. 4-ядерный чипсет T972 является совместной разработкой компаний Amlogic и Xiaomi. Китайский производитель заверил, что новая платформа является более чем в полтора раза энергоэффективнее по сравнению с процессором предыдущего поколения, а прирост производительности составил примерно 63%. На борту имеется 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной.

Девайсы получили поддержку голосового помощника Xiao AI, Dolby Atmos и алгоритмов искусственного интеллекта. Также через телевизор можно управлять устройствами Mi Home.

Xiaomi Mi TV Pro 43” китайский производитель оценил в 1499 юаней или 210 долларов. Стоимость 55-дюймовой модели составила 2399 юаней или 335 долларов. Наконец, 65-дюймовый телевизор поступит в продажу по цене 3399 юаней или 480 долларов. Старт продаж запланирован на 27 сентября.

По материалам bigmir.net
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