Vivo анонсировала бюджетный смартфон

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24 сентября в Индии китайская компания Vivo анонсировала смартфон U10. Основные характеристики смартфона Vivo представила еще перед его выпуском.
Vivo U10 оснащен 6,35-дюймовым HD + дисплеем и работает на Qualcomm Snapdragon 665 SoC. Выбор процессора Vivo для устройства предполагает, что это телефон среднего класса, который, скорее всего, будет идти вразрез с Xiaomi Mi A3, Oppo A9 2020 и другими. Он будет иметь до 4 ГБ оперативной памяти и внутренней памяти, которая может быть расширена до 256 ГБ. Телефон оснащен батареей емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 18 Вт и обеспечивает до 12 часов потоковой передачи видео с YouTube.
С точки зрения оптики, Vivo U10 оснащен тройной настройкой задней камеры. Он состоит из 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры, основного 12-мегапиксельного датчика и 2-мегапиксельного датчика глубины. Также известно, что телефон будет доступен через Amazon. Vivo U10 будет представлен в цветовых моделях Electric Blue и Thunder Black.
Продажи смартфона начнутся 29 сентября. Его цена колеблется от 125-155 долларов США.
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