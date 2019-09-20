"Нафтогаз" будет продавать ОСМД газ на зиму по фиксированной цене

НАК «Нафтогаз Украины» запустил программу «Газовый запас» для ОСМД с собственными котельными и других производителей тепловой энергии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что это позволит ОСМД нивелировать ожидаемый рынком рост цен на газ и защитить своих клиентов, проживающих в многоквартирных домах, от повышения тарифов на тепло.

Воспользоваться предложением смогут теплопроизводители, которые не имеют долгов за потребленный газ. Для этого им необходимо обратиться в Нафтогаз, подписать соглашение и произвести 100% предоплату газа до 18 октября.

Стоимость газа – 6 145,31 грн с НДС за 1 тыс. куб. м (без учета стоимости распределения газа).

Период использования: использовать закупленный газ ОСМД смогут в период с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года.

Каждый производитель тепла также имеет право на закупку газа у Нафтогаза на регулируемых условиях, установленных государством (ПСО). Цена по договору ПСО меняется вслед за рыночной ценой газа.

Если рыночная цена газа, наоборот, упадет, – потребитель также сохраняет возможность воспользоваться самой низкой ценой: для этого необходимо перейти на использование газа по стандартному договору ПСО, а «Газовый запас» – сохранить на следующие месяцы. При этом объемы, использованные по договору ПСО, нужно будет оплачивать отдельно.

Если в течение периода поставки газа в пределах предложения «Газовый запас» (с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года) клиент не использует весь предоплаченный объем – остаток средств вернется на счет клиента.

Потребители, которые подпишут стандартный договор ПСО и оплатят наперед определенные объемы в рамках «Газового запаса», смогут самостоятельно выбирать, на условиях какого из двух договоров они будут получать газ.

Подробнее ознакомиться с условиями предложения Нафтогаза “Газовый запас» для ОСМД и других теплопроизводителей можно по ссылке .