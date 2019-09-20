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Аэропорт Харьков намерен расширить существующий терминал

Аэропорт Харьков намерен расширить существующий терминал

Аэропорт Харьков разработал план увеличения пропускной способности основного пассажирского терминала А, чтобы справиться с обслуживанием растущего пассажиропотока.

Об этом рассказал коммерческий директор по авиационной деятельности аэропорта Владислав Ильин.

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«У нас есть два варианта. Один – достроить со стороны взлетно-посадочной полосы еще сегмент. Второй вариант – достроить со стороны перрона, отодвинуть весь фасад. Если не в следующем, то максимум в 2021 году мы это начнем, как минимум строить, или уже реализуем», — сказал он.

По его словам, предприятие уже сталкивается с дефицитом пропускной способности в зале регистрации и зоне вылета.

«Когда мы просим [сетевые авиакомпании] сместиться на полчаса, потому что у нас не хватает стоек регистрации или пассажиры не помещаются в зал вылета, они отвечают, что это невозможно, т.к. полностью разрушается сетевая модель. Если они прилетают позже, пассажиры пропускают стыковки», — рассказал Ильин.

Если же не развивать инфраструктуру, то авиакомпании будут отказываться от полетов, потому что не могут выполнять полеты в необходимое для них время.

По материалам depo.ua
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