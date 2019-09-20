Экономист прогнозирует, когда и на сколько подорожает доллар

В Украине рекордно подешевел доллар. На 25 сентября Нацбанк установил курс на уровне 24,20 грн/долл.

Об этом пишет Сегодня .

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По словам экономиста Алексея Куща, доллар еще может немного подешеветь. Однако это временное явление.

“Порог сопротивления – это точка 24 гривны за доллар. От него начнется осенне-зимняя девальвация. Она не будет глубокой и резкой. 24-28 гривен за доллар – тот коридор, в котором гривна может двигаться под влиянием тех или иных факторов”, – пояснил он.