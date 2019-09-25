В Китае технология распознавания лиц обеспечит бесплатный проезд в метро

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Китай вводит бесплатные поездки в метро для граждан, регистрирующих свое лицо с помощью системы видеонаблюдения.
На момент испытаний в Шэньчжэне новшеством будут охвачены люди старше 60 лет. Власти планируют в дальнейшем распространить его на другие регионы страны и на другие возрастные группы населения.
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Технология, разработанная интернет-гигантом Tencent, предоставляет гражданам бесплатный вход пока что лишь на некоторых станциях подземки Шэньчжэня.
Широко распространенная в стране система видеонаблюдения состоит из более чем 170 миллионов камер, которые используют искусственный интеллект для идентификации людей, даже когда их лицо скрыто.
В прошлом году была внедрена технология «распознавания походки», позволяющая узнавать людей просто по тому, как они ходят.
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