0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

В Китае технология распознавания лиц обеспечит бесплатный проезд в метро

В Китае технология распознавания лиц обеспечит бесплатный проезд в метро

Китай вводит бесплатные поездки в метро для граждан, регистрирующих свое лицо с помощью системы видеонаблюдения.

На момент испытаний в Шэньчжэне новшеством будут охвачены люди старше 60 лет. Власти планируют в дальнейшем распространить его на другие регионы страны и на другие возрастные группы населения.

Читайте также: В Китае вводят распознавание людей по венам на руках

Технология, разработанная интернет-гигантом Tencent, предоставляет гражданам бесплатный вход пока что лишь на некоторых станциях подземки Шэньчжэня.

Широко распространенная в стране система видеонаблюдения состоит из более чем 170 миллионов камер, которые используют искусственный интеллект для идентификации людей, даже когда их лицо скрыто.

В прошлом году была внедрена технология «распознавания походки», позволяющая узнавать людей просто по тому, как они ходят.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.