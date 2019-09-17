0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

В Китае вводят распознавание людей по венам на руках

В Китае вводят распознавание людей по венам на руках

Китайские инженеры разработали технологию дистанционного распознавания людей по рисунку вен на руках. По словам исследователей, этот рисунок у каждого уникален.

Технологию назвали AirWave.

Работает она так: сначала камера фиксирует рисунок вен и капилляров на руке пользователя. Затем искусственный интеллект обрабатывает данные. Для дальнейшей идентификации человеку необходимо лишь взмахнуть рукой. Система обнаружит рисунок, сопоставит его с информацией в базе данных и определит личность. Занимает это всё несколько секунд.

Сообщается, что AirWave уже установлена в нескольких кафе и госучреждениях провинции Гуандун на юге Китая. Разработчики надеются договориться о размещении системы в метро. Они рассчитывают, что когда-нибудь данная технология заменит распознавание лиц и QR-коды

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.