В Китае вводят распознавание людей по венам на руках

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Китайские инженеры разработали технологию дистанционного распознавания людей по рисунку вен на руках. По словам исследователей, этот рисунок у каждого уникален.
Технологию назвали AirWave.
Работает она так: сначала камера фиксирует рисунок вен и капилляров на руке пользователя. Затем искусственный интеллект обрабатывает данные. Для дальнейшей идентификации человеку необходимо лишь взмахнуть рукой. Система обнаружит рисунок, сопоставит его с информацией в базе данных и определит личность. Занимает это всё несколько секунд.
Сообщается, что AirWave уже установлена в нескольких кафе и госучреждениях провинции Гуандун на юге Китая. Разработчики надеются договориться о размещении системы в метро. Они рассчитывают, что когда-нибудь данная технология заменит распознавание лиц и QR-коды
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