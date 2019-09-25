Экономист назвал опасности в налоговых нововведениях

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Налоговая нагрузка на малый и средний бизнес увеличит трудовую миграцию и безработицу.
Это мнение выразил экономист Андрей Новак.
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По его словам, новая власть пытается получить дополнительные поступления в бюджет от малого и среднего бизнеса, хотя там нет лишнего ресурса.
“Инициатива о повышении ренты на руду может подорвать платежеспособность украинских заводов, по сравнению даже с российскими. У нас и так сейчас не высокий рост ВВП, нужно не бизнес еще более облагать, а делать так, чтобы бизнес развивался”, – заявил экономист.
Налоговая нагрузка может усилить трудовую миграцию и безработицы, считает Новак. По его словам, бизнес начнет закрываться от такого давления.
“Мелкие предприниматели и так сейчас в тяжелом состоянии, потому что в основном это сфера услуг, которая зависит от покупательной способности украинцев, которая сейчас низкая. Малый бизнес находится в режиме выживания. В случае дополнительного налогообложения, им проще будет закрыться и не отдавать наибольшую часть заработанного государству”, – сказал экономист.
Он считает, что должны быть “налоги в смартфоне”, прежде всего. Ведь именно человеческий фактор совершает коррупционные действия, а программа их не будет совершать.
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