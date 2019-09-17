Налоговые изменения: эксперты прогнозируют девальвацию гривны и безработицу

Вероятное принятие изменений в Налоговый кодекс, предусмотренных в законопроекте №1210, может привести к девальвации гривны, безработице и дрейфу в теневой экономике.

Такое мнение высказали эксперты в эфире телеканала “Украина”.

Как прокомментировал вероятные налоговые изменения глава Всеукраинского союза защиты предпринимательства Сергей Доротич, продавца штрафуют, а покупателю-жалобщику вернут все, что он заплатил за товар. Бизнесмены теперь будут задумываться, выгодно ли им при таких условиях и в дальнейшем иметь собственное дело. Анонсированное “государство в смартфоне”, как оказалось, не избавит их от бумажной волокиты, даже если массово внедрят кассовые аппараты, добавил эксперт.

“Распечатать аналогичный чек для себя, хранить его в течение трех лет, наклеивать его в соответствующую отчетность, распечатывать еще дополнительный отчет. Затраты каждого предпринимателя на один кассовый аппарат – это минимум 70 тыс. грн. На год! Как следствие, будут подняты цены на товары и услуги “, – пояснил Доротич.

Кроме того, по мнению экспертов, в интернет-магазинах оборот может уменьшиться в несколько раз.

“Я не представляю себе ситуацию, когда интернет-магазин сможет отследить, в какой именно день и время их покупатель забрал с почты товар. Это просто абсурд. Это будет основанием для штрафа”, – говорит эксперт аналитического центра “Украинская фабрика мысли” Юрий Гаврилечко.

Он отметил, что де-факто налоговики становятся такими себе маленькими “царьками”, действия которых фактически невозможно потом обжаловать в суде.

Эксперты при этом считают, что много ФЛП некоторое время удержатся на плаву: будут прятаться в тень или окажутся втянутыми в коррупционные схемы, причиной которых станут именно новые налоговые законы. А тяжелая промышленность из-за увеличения ренты и усиления налогового давления будет разрушаться на глазах, и последствия могут быть катастрофическими, предупредил Гаврилечко.

“Мы теряем примерно треть экспорта, сейчас это около 10 млрд долл. До миллиона рабочих мест может быть потеряно”, – говорит Гаврилечко.

По мнению профессора, ректора Международного института бизнеса Александра Савченко, новые законопроекты ставят под угрозу энергетическую безопасность государства.

“Это бьет по добыче газа и нефти. Кто-то хочет сделать нас тотально зависимыми от России. Мы сами можем добывать!”, – заявляет профессор.

Кроме того, по его прогнозу, стагнация тяжелой промышленности неизбежно повлияет на курс гривны. “Зарплаты станут меньше, это приведет к девальвации гривны, а значит, потом и к инфляции”, – пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в случае принятия законопроекта №1210 украинская горнорудная промышленность будет платить в четыре раза больше налогов.

Эксперты уже окрестили проект №1210 “законом Коломойского”, ведь повышение фискального давления на добычу марганцевой руды законопроект не предусматривает, а самым мощным игроком на украинском марганцевом рынке считается компания “Приват Интертрейдинг”, которая принадлежит группе “Приват” бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.