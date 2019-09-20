BlaBlaCar объявил о покупке билетного оператора Busfor

Французский сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar объявил о планах купить российский агрегатор для покупки билетов на автобусы Busfor.

Об этом сообщил TechCrunch.

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CEO BlaBlaCar Николя Брюссон отметил, что это крупнейшая покупка в истории BlaBlaCar. В Busfor работает 150 человек. Он отметил, что компания является крупнейшим агрегатором для покупки билетов в России и Украине.

Условия сделки не разглашаются.

В 2018 году карпулинг купил французского автобусного оператора Oilbus и запустил сервис BlablaBus, который доступен в 7 западноевропейских странах.

Busfor сотрудничает с 7 тыс. автобусных перевозчиков. Объем продаж достигает $4 млрд в год.

Стоит отметить, что в первой половине лета 2019 года количество пользователей BlaBlaCar в Украине достигло 5 млн. Общее количество пользователей в 22 странах мира составляет 75 млн.