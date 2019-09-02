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BlaBlaCar назвал самые популярные летние направления

BlaBlaCar назвал самые популярные летние направления

BlaBlaCar назвал наиболее популярные карпулинговые маршруты среди украинцев за лето 2019 года.

Топ-5 популярных направлений:

Самый популярный маршрут – Киев-Чернигов – стоимость от 90 грн.

  • Киев-Одесса – стоимость от 235 грн.
  • Киев-Черкассы – стоимость – от 235 грн
  • Николаев – Одесса.
  • Ивано-Франковск – Львов.

Активными были также направления – Луцк-Львов, Киев-Прилуки, Киев-Львов, Житомир-Киев, Львов-Червоноград.

Среди курортных регионов одним из наиболее популярных маршрутов стал Буковель.

За три месяца лета украинцы предложили около 7 тыс. мест в своих автомобилях, что на 30% больше, чем в 2018 году.

По материалам Finance.UA
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