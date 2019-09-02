BlaBlaCar назвал самые популярные летние направления

BlaBlaCar назвал наиболее популярные карпулинговые маршруты среди украинцев за лето 2019 года.

Топ-5 популярных направлений:

Самый популярный маршрут – Киев-Чернигов – стоимость от 90 грн.

Киев-Одесса – стоимость от 235 грн.

Киев-Черкассы – стоимость – от 235 грн

Николаев – Одесса.

Ивано-Франковск – Львов.

Активными были также направления – Луцк-Львов, Киев-Прилуки, Киев-Львов, Житомир-Киев, Львов-Червоноград.

Среди курортных регионов одним из наиболее популярных маршрутов стал Буковель.

За три месяца лета украинцы предложили около 7 тыс. мест в своих автомобилях, что на 30% больше, чем в 2018 году.