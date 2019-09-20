Эстония отменила бесплатные долгосрочные визы для украинцев

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правительство Эстонии отменило свое решение 2010 года, которым граждане Украины были освобождены от обязанности уплачивать государственную пошлину за рассмотрение заявок на долгосрочные визы.
Как заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Реймсалу, на сегодня около 90 процентов граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства. Поэтому, по его словам, в дальнейшем не оправдано сохранять такое исключение для граждан Украины.
Решение вступит в силу 1 ноября.
Такое же решение об отмене исключения по оплате госпошлины за долгосрочные визы приняли и для граждан Беларуси.
Речь идет только о национальной визе типа D сроком свыше 90 дней – до года – для пребывания с такой целью, как трудоустройство, обучение, длительное лечение и тому подобное. Госпошлина за рассмотрение заявки на такую визу в Эстонии составляет сейчас стандартно 80 евро; по еще одному решению, принятому 24 сентября, эта сумма с 1 января 2020 года вырастет до 100 евро.
Эти визы не касаются граждан Украины, которые намерены посетить Эстонию или другие государства-члены шенгенской зоны на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней без права на трудоустройство – для владельцев биометрических украинских паспортов такие путешествия безвизовые, в противном случае нужна обычная шенгенская виза.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Названа проблема новых льгот для авто на еврономерахВчера, 12:07 - 3709 10
Нефедов предлагает вернуть лимит в 150 евро на получение посылок из-за рубежаВчера, 16:05 - 2388 8
Глава Таможни предложил фиксированную цену за растаможку старых еврономеровВчера, 15:47 - 2025 7
Верланов рассказал о подготовке к введению РРО3 ч. назад - 710 3
Минфин продал облигаций на 13,2 млрд гривенВчера, 19:01 - 1259 3
Когда пенсионерам начинают назначать выплаты: разъяснение ПФУВчера, 11:04 - 45440 3
Водителям напомнили о новом правиле дорожного движенияВчера, 21:03 - 25861 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 4109
Названа проблема новых льгот для авто на еврономерахВчера, 12:07 - 3709 10
Межбанк: НБУ не смог остановить проседание котировокВчера, 18:10 - 3661
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HDПозавчера, 15:10 - 1080
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2350
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1218
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1809
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 1556 1