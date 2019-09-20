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Эстония отменила бесплатные долгосрочные визы для украинцев

Эстония отменила бесплатные долгосрочные визы для украинцев

Правительство Эстонии отменило свое решение 2010 года, которым граждане Украины были освобождены от обязанности уплачивать государственную пошлину за рассмотрение заявок на долгосрочные визы.

Как заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Реймсалу, на сегодня около 90 процентов граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства. Поэтому, по его словам, в дальнейшем не оправдано сохранять такое исключение для граждан Украины.

Решение вступит в силу 1 ноября.

Такое же решение об отмене исключения по оплате госпошлины за долгосрочные визы приняли и для граждан Беларуси.

Речь идет только о национальной визе типа D сроком свыше 90 дней – до года – для пребывания с такой целью, как трудоустройство, обучение, длительное лечение и тому подобное. Госпошлина за рассмотрение заявки на такую визу в Эстонии составляет сейчас стандартно 80 евро; по еще одному решению, принятому 24 сентября, эта сумма с 1 января 2020 года вырастет до 100 евро.

Эти визы не касаются граждан Украины, которые намерены посетить Эстонию или другие государства-члены шенгенской зоны на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней без права на трудоустройство – для владельцев биометрических украинских паспортов такие путешествия безвизовые, в противном случае нужна обычная шенгенская виза.

По материалам Радио Свобода
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