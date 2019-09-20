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Миссия МВФ в Украине оценила проект бюджета-2020

Миссия МВФ в Украине оценила проект бюджета-2020

Миссия Международного валютного фонда продолжает работу над новой программой для Украины. Ее руководитель Рон ван Роден положительно оценил проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады во вторник, 24 сентября.

“По мнению Рона ван Родена, очень важно сохранить достигнутую макроэкономическую стабильность и независимость Национального банка Украины. Он также положительно оценил разработанный проект государственного бюджета на 2020 год и выразил надежду на то, что Верховная Рада поддержит этот проект. Представитель МВФ также заверил в дальнейшем сотрудничестве и предоставлении необходимых консалтинговых услуг”, – говорится в сообщении.

Рон ван Роден встретился с главой парламента Дмитрием Разумковым. Представитель МВФ отметил позитивные изменения в экономике страны. По его словам, Украина смогла выйти из глубокого экономического кризиса, и сейчас появляются новые возможности для проведения ряда структурных реформ.

По материалам Корреспондент.net
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