Миссия МВФ в Украине оценила проект бюджета-2020

Миссия Международного валютного фонда продолжает работу над новой программой для Украины. Ее руководитель Рон ван Роден положительно оценил проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады во вторник, 24 сентября.

“По мнению Рона ван Родена, очень важно сохранить достигнутую макроэкономическую стабильность и независимость Национального банка Украины. Он также положительно оценил разработанный проект государственного бюджета на 2020 год и выразил надежду на то, что Верховная Рада поддержит этот проект. Представитель МВФ также заверил в дальнейшем сотрудничестве и предоставлении необходимых консалтинговых услуг”, – говорится в сообщении.

Рон ван Роден встретился с главой парламента Дмитрием Разумковым. Представитель МВФ отметил позитивные изменения в экономике страны. По его словам, Украина смогла выйти из глубокого экономического кризиса, и сейчас появляются новые возможности для проведения ряда структурных реформ.