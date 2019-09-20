Минэкономики разблокировало большую приватизацию 5 госкомпаний

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов согласовал представление на инвестиционных советников от Фонда государственного имущества. Подготовка к приватизации 5 крупных госкомпаний должна начаться через несколько дней.
Об этом он сообщил в Facebook.
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В частности, речь идет о назначении инвестиционных советников приватизации Одесского припортового завода, Угольной компании Краснолиманская, Индара, завода Электротяжмаш, Объединенной горно-химической компании.
«Только что согласовал представление Фонда госимущества на Кабинет министров об этом. Теперь осталось несколько дней на прочие согласования и решения Кабмина (да, могут возникнуть обстоятельства или появиться информация, о которых мы не знаем) и советники могут приступать к работе», – сообщил Милованов.
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