Минэкономики разблокировало большую приватизацию 5 госкомпаний

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов согласовал представление на инвестиционных советников от Фонда государственного имущества. Подготовка к приватизации 5 крупных госкомпаний должна начаться через несколько дней.

Об этом он сообщил в Facebook.

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В частности, речь идет о назначении инвестиционных советников приватизации Одесского припортового завода, Угольной компании Краснолиманская, Индара, завода Электротяжмаш, Объединенной горно-химической компании.

«Только что согласовал представление Фонда госимущества на Кабинет министров об этом. Теперь осталось несколько дней на прочие согласования и решения Кабмина (да, могут возникнуть обстоятельства или появиться информация, о которых мы не знаем) и советники могут приступать к работе», – сообщил Милованов.