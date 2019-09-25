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Сколько украинских пенсионеров выезжает на заработки (инфографика)

Сколько украинских пенсионеров выезжает на заработки (инфографика)

Количество украинских граждан, которые собираются уехать за границу навсегда, составило более 12%. В то время как 38% украинцев, которые едут на заработки впервые, оставят страну всего на несколько месяцев.

Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа.

Кроме молодежи, украинцы за 65 лет также активно ищут работу за границей – да, каждый третий желает проработать там несколько месяцев, а 36% пенсионеров хотят уехать из страны навсегда.

Что касается пола, мужчин, которые не планируют возвращаться из-за границы, на 3% больше, чем женщин. А вот среди тех, кто уедет всего на несколько месяцев, на 5% больше женщин.

Главные критерии при выборе страны для трудоустройства:

  • высокие зарплаты и хорошие условия труда.
  • развитая экономика,
  • развитая медицина оказалась последним по важности критерием для украинцев.

Выяснилось, что чем моложе соискатель, тем больше он склонен переживать о различные риски: например, о невыплате заработной платы думают 60% людей в возрасте от 25 до 34 лет и 49% – от 45 до 54 лет. Что касается места проживания респондентов, того же риска больше всего опасаются жители городов. А вот некомфортные условия проживания беспокоят 36% респондентов из областных центров, 30% – из поселков городского типа, и меньше всего – жителей сел (21%).

Ожидаемый уровень заработной платы:

  • 4 из 5 случаев превышает $1 000,
  • 27% респондентов устроит доход от $1 000 до $1 200,
  • 19% хотят больше – от $1 200 до $1 500,
  • почти каждый пятый согласится на з/п меньше $1 000.

По материалам Finance.UA
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