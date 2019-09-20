Нафтогаз начнет реализовывать белорусское топливо

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Нафтогаз в сентябре впервые поставит из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке.
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
Читайте также: Нафтогаз повысил цены для промышленных потребителей
«В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тыс. тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ. Реализуем эти объемы вместе с топливом собственного производства. В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, поскольку вопросы ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников очень актуальны», – отметил руководитель дивизиона «Нефть» группы Нафтогаз Николай Гавриленко.
За счет реализации импортного дизтоплива группа Нафтогаз увеличит свои продажи этой продукции в сентябре более чем в два раза. Это окажет положительное влияние на рынок, учитывая дефицит дизтоплива в Украине в сентябре-октябре.
Напомним, группа Нафтогаз производит до 10 тыс. тонн дизельного топлива в месяц. При этом собственное потребление предприятий группы составляет около половины от этого объема.
Ранее группа Нафтогаз импортировала исключительно продукты для переработки на собственных мощностях.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новый пенсионный возраст в Украине: эксперт назвала последствия14 ч. назад - 11110 12
Названа проблема новых льгот для авто на еврономерах10 ч. назад - 2612 6
Реальное улучшение уровня жизни в Украине начнется при росте на 11% ВВП в год - УстенкоВчера, 21:32 - 941 5
Нефедов предлагает вернуть лимит в 150 евро на получение посылок из-за рубежа6 ч. назад - 1277 4
Андрей Каминский: украинцы не до конца понимают значимость своей кредитной историиВчера, 12:05 - 8352 4
Когда пенсионерам начинают назначать выплаты: разъяснение ПФУ11 ч. назад - 34700 1
Новый пенсионный возраст в Украине: эксперт назвала последствия14 ч. назад - 11110 12
Сколько нужно работать украинцу, чтобы заработать на iPhone 11 (инфографика)14 ч. назад - 9560 4
Китай гарантирует "Мотор Сичи" $500 миллионов в годВчера, 22:03 - 3888 2
Курс наличного доллара9 ч. назад - 3287
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HDВчера, 15:10 - 847
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2314
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1184
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1758
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 1521 1