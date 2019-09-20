Нафтогаз начнет реализовывать белорусское топливо

Нафтогаз в сентябре впервые поставит из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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«В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тыс. тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ. Реализуем эти объемы вместе с топливом собственного производства. В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, поскольку вопросы ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников очень актуальны», – отметил руководитель дивизиона «Нефть» группы Нафтогаз Николай Гавриленко.

За счет реализации импортного дизтоплива группа Нафтогаз увеличит свои продажи этой продукции в сентябре более чем в два раза. Это окажет положительное влияние на рынок, учитывая дефицит дизтоплива в Украине в сентябре-октябре.

Напомним, группа Нафтогаз производит до 10 тыс. тонн дизельного топлива в месяц. При этом собственное потребление предприятий группы составляет около половины от этого объема.

Ранее группа Нафтогаз импортировала исключительно продукты для переработки на собственных мощностях.