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Нафтогаз начнет реализовывать белорусское топливо

Нафтогаз начнет реализовывать белорусское топливо

Нафтогаз в сентябре впервые поставит из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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«В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тыс. тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ. Реализуем эти объемы вместе с топливом собственного производства. В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, поскольку вопросы ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников очень актуальны», – отметил руководитель дивизиона «Нефть» группы Нафтогаз Николай Гавриленко.

За счет реализации импортного дизтоплива группа Нафтогаз увеличит свои продажи этой продукции в сентябре более чем в два раза. Это окажет положительное влияние на рынок, учитывая дефицит дизтоплива в Украине в сентябре-октябре.

Напомним, группа Нафтогаз производит до 10 тыс. тонн дизельного топлива в месяц. При этом собственное потребление предприятий группы составляет около половины от этого объема.

Ранее группа Нафтогаз импортировала исключительно продукты для переработки на собственных мощностях.

По материалам hromadske.tv
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