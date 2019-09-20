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Wizz Air планирует запустить рейсы в Индию

Wizz Air планирует запустить рейсы в Индию

Венгерский лоукостер Wizz Air провел переговоры с Администрацией аэропортов Индии (ААИ) о запуске новых авиарейсов в города на севере и западе Индии.

Об этом Администрация аэропортов Индии проинформировала в Twitter.

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“Базирующаяся в Венгрии компания-лоукостер Wizz Air готова приобрести XLR A320 для расширения своих услуг. Они провели встречу с Администрацией аэропортов Индии и выразили заинтересованность в сообщении с индийскими городами к 2021 году. Сначала было предложено установить сообщение с аэропортами в Западной и Северной Индии”, – сказали в ААИ.

Пока неизвестно, стартуют ли рейсы с 2021 года, поскольку заказанный Wizz Air Airbus A321XLR должен быть поставлен компании только в 2023 году.

По материалам Центр транспортных стратегий
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