Wizz Air запустит 650 рейсов в Украину в 2020 году

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Бюджетный авиаперевозчик Wizz Air в 2020 году увеличит количество украинских рейсов на 7%.
На это указывает информация на сайте компании.
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“В течение летнего сезона в 2020 году авиакомпания будет предлагать на 118 тыс. посадочных мест больше, чем в 2019 году. Это, примерно, на 650 рейсов, или на 7%, больше, чем в текущем году”, – сказали в компании.
Сейчас авиакомпания предлагает перелеты из Украины по 55 маршрутам в 13 стран.
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