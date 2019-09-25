Сколько нужно работать украинцам, чтобы приобрести Daewoo Lanos

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Если среднестатистический украинец откажется от трат на базовые потребности и будет копить среднюю заработную плату, то через год он сможет купить Daewoo Lanos или ВАЗ 2107.
К таким выводам пришли исследователи из аналитического центра Auto.Ria.
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Согласно данным Госстата, средняя зарплата за июнь – 10 971 грн.
Выбирая б/у авто, жители Украины часто ищут Audi A6, цена которой составляет в среднем 202 123 грн. Это значит, что среднестатистический украинец потратит на нее 19 средних зарплат.
Daewoo Lanos, который занимает вторую строчку по популярности среди поиска авто, в среднем стоит 85 897 грн. Откладывая среднюю зарплату, украинец сможет накопить на него за 8 месяцев.
В пятерке поиска автомобилей самая дорогая – Toyota Camry, средняя стоимость которой 338 246 грн. Среднестатистический житель Украины сможет купить ее за 31 средний оклад.
Среди новых авто первую позицию в поиске занимает Kia Sportage: ее средняя цена составляет 625 915 грн, что равно 58 средних зарплат в Украине.
Toyota Camry является самой дорогой машиной среди тех, которые ищут украинцы: для ее покупки необходимо 7 лет откладывать среднюю зарплату и отдать 898 300 грн.
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