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Сколько нужно работать украинцам, чтобы приобрести Daewoo Lanos

Сколько нужно работать украинцам, чтобы приобрести Daewoo Lanos

Если среднестатистический украинец откажется от трат на базовые потребности и будет копить среднюю заработную плату, то через год он сможет купить Daewoo Lanos или ВАЗ 2107.

К таким выводам пришли исследователи из аналитического центра Auto.Ria.

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Согласно данным Госстата, средняя зарплата за июнь – 10 971 грн.

Выбирая б/у авто, жители Украины часто ищут Audi A6, цена которой составляет в среднем 202 123 грн. Это значит, что среднестатистический украинец потратит на нее 19 средних зарплат.

Daewoo Lanos, который занимает вторую строчку по популярности среди поиска авто, в среднем стоит 85 897 грн. Откладывая среднюю зарплату, украинец сможет накопить на него за 8 месяцев.

В пятерке поиска автомобилей самая дорогая – Toyota Camry, средняя стоимость которой 338 246 грн. Среднестатистический житель Украины сможет купить ее за 31 средний оклад.

Среди новых авто первую позицию в поиске занимает Kia Sportage: ее средняя цена составляет 625 915 грн, что равно 58 средних зарплат в Украине.

Toyota Camry является самой дорогой машиной среди тех, которые ищут украинцы: для ее покупки необходимо 7 лет откладывать среднюю зарплату и отдать 898 300 грн.

По материалам Finance.UA
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