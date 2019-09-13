Украинцы смогут ввозить авто без налога - законопроект

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада предлагает отменить акциз на ввоз транспортных средств на территорию Украины.
Об этом свидетельствует зарегистрированный в ВР законопроект № 2132.
Читайте также: Какими авто украинцы пополняют отечественный автопарк
Проект закона указывает, что акциз на транспорт нарушает налоговую политику.
Авторы отмечают, что ставки, которые действуют сейчас, противоречат Налоговому кодексу, а именно определению о социальной справедливости: налоги и сборы должны устанавливаться в соответствии с платежеспособностью налогоплательщиков.
В законопроекте говорится, что дешевые авто покупают лица с низкой платежеспособностью, а высокие акцизные налоги в сочетании с высокими ставками в несколько раз превышают цену самого автомобиля, что является налоговой дискриминацией людей.
Таким образом, на дешевый автотранспорт предлагают снизить налоги.
“Поскольку акцизный налог на транспортные средства является таковым, что в целом нарушает основные принципы налоговой политики, то любые попытки изменить акцизные ставки, которые будут зависеть от каких-либо технических, возрастных или иных характеристик, а также все попытки через чрезмерные налоги стимулировать людей покупать более новые автомобили, на которые у них нет средств, будут все равно противоречить действующему законодательству Украины и не могут выполнить задекларированную функцию”, – отмечается в тексте.
Стоимость растаможки авто с еврономером включает такие обязательные платежи:
• акцизный сбор (90-дневный льготный период)
• налог на добавленную стоимость (НДС)
• пенсионный сбор (3%)
• ввозную пошлину.
Для водителей авто на европейских номерах действуют следующие штрафы:
• задержка оформления “еврономеров” более чем на 30 дней – 170 000 грн или конфискация этого транспортного средства;
• за вождение авто на еврономерах – 8500 грн;
• повторное за год вождение “еврономера” – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минсоцполитики увеличило бэби-боксы для новорожденныхВчера, 13:24 - 2676 7
Нафтогаз сообщил, какова была бы цена на газ по формуле Газпрома (инфографика)Вчера, 16:06 - 3216 5
Укрзализныця показала первый плацкартный вагон после капитального ремонта (фото)Вчера, 21:33 - 2064 3
Сколько субсидий получат украинцы в 2020 годуВчера, 10:33 - 866 3
Проверить состояние дороги и проезда теперь можно онлайнВчера, 18:38 - 967 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 15746
Назван курс доллара на 2020 год, по которому рассчитан бюджетВчера, 11:36 - 14515
Межбанк: курс начал понедельник со сниженияВчера, 11:26 - 7062
Межбанк: притормозил ли долларВчера, 17:36 - 5186
Какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 годуВчера, 15:06 - 4011 1
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 970
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 728 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 1681 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 707
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 1304