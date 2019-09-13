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Украинцы смогут ввозить авто без налога - законопроект

Украинцы смогут ввозить авто без налога - законопроект

Верховная Рада предлагает отменить акциз на ввоз транспортных средств на территорию Украины.

Об этом свидетельствует зарегистрированный в ВР законопроект № 2132.

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Проект закона указывает, что акциз на транспорт нарушает налоговую политику.

Авторы отмечают, что ставки, которые действуют сейчас, противоречат Налоговому кодексу, а именно определению о социальной справедливости: налоги и сборы должны устанавливаться в соответствии с платежеспособностью налогоплательщиков.
 
В законопроекте говорится, что дешевые авто покупают лица с низкой платежеспособностью, а высокие акцизные налоги в сочетании с высокими ставками в несколько раз превышают цену самого автомобиля, что является налоговой дискриминацией людей.

Таким образом, на дешевый автотранспорт предлагают снизить налоги.

“Поскольку акцизный налог на транспортные средства является таковым, что в целом нарушает основные принципы налоговой политики, то любые попытки изменить акцизные ставки, которые будут зависеть от каких-либо технических, возрастных или иных характеристик, а также все попытки через чрезмерные налоги стимулировать людей покупать более новые автомобили, на которые у них нет средств, будут все равно противоречить действующему законодательству Украины и не могут выполнить задекларированную функцию”, – отмечается в тексте.

Справка Finance.ua:

Стоимость растаможки авто с еврономером включает такие обязательные платежи:
• акцизный сбор (90-дневный льготный период)
• налог на добавленную стоимость (НДС)
• пенсионный сбор (3%)
• ввозную пошлину.

Для водителей авто на европейских номерах действуют следующие штрафы:

• задержка оформления “еврономеров” более чем на 30 дней – 170 000 грн или конфискация этого транспортного средства;
• за вождение авто на еврономерах – 8500 грн;
• повторное за год вождение “еврономера” – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года.

По материалам Finance.UA
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