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В Раде рассказали, как вырастут пенсии в следующем году

В Раде рассказали, как вырастут пенсии в следующем году

Уже в марте следующего года в результате индексации пенсионные выплаты увеличатся на 12-13%.

Об этом сообщила народный депутат Украины, председатель комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в комментарии журналистам в кулуарах Форума национальной бизнес-коалиции в Киеве.

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“Повышение пенсий будет, в марте мы будем индексировать. В том числе, повышение пенсий будет происходить за счет роста прожиточного минимума. Кстати, мы его впервые в статье 7 о Государственном бюджете проанонсировали как честный прожиточный минимум… Думаю, это (повышение пенсий в результате индексации состоится – ред.) где-то на 12-13% – это половина от инфляции в этом году и половина от роста фонда заработной платы”, – отметила Третьякова.

По ее словам, парламент дал установку правительству “решительно преодолеть эту разницу” между сегодняшним прожиточным минимумом и тем реальным прожиточным минимумом, который власти должны обеспечить пенсионерам в соответствии с нормами Конституции.

По материалам УНН
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