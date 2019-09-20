В МОН хотят изменить госзаказ в вузах

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Министерство образования и науки планирует изменить схему финансирования высших учебных заведений.
Об этом в интервью “Украинской правде” рассказала министр образования и науки Анна Новосад.
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“Хотим путем изменения системы финансирования и управления начать стимулировать учреждения высшего образования к развитию. К концу года представим ряд проектов-актов по изменению финансирования, госзаказа в высшем образовании, основанного на показателях качества. В частности, мы хотим, чтобы на финансирование учреждений влияли показатели трудоустройства выпускников, качество научной деятельности университета, присутствие в международных рейтингах и т.п.”, – сказала Новосад.
По ее словам, это должно привести к тому, что при распределении расходов будут учитываться критерии качества вуза. Планируется также внедрить систему, которая позволит вознаграждать лучших преподавателей за их результаты.
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