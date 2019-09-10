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Минобразования планирует создать отдельный фонд для финансирования вузов

Минобразования планирует создать отдельный фонд для финансирования вузов

В Министерстве образования и науки Украины совместно с Министерством финансов планируют создать отдельный Фонд развития высшего образования, который будет финансировать ремонты в вузах.

Об этом во время прессконференция заявила министер образования Анна Новосад.

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«Через него мы будем финансировать капитальные случаи прозрачным способом. Мы будем направлять средства на лаборатории и образовательное пространство лучшим заведениям или учреждениям по приоритетным направлениям», — сказала она.

Заместитель министра Егор Стадный пояснил, что лучшие университеты будут определяться не только по количеству студентов. При распределении финансирования в Минобразования будут оценивать показатели образовательной, научной и международной деятельности высших учебных заведений.

“Кто будет по этим показателям лучше, тому будет больше денег. Это основной принцип», — добавил заместитель.

По материалам hromadske.tv
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