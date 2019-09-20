Рост инвестиций замедлился более чем в 2 раза - Нацбанк

Объемы роста инвестиций в экономику Украины во втором квартале 2019 года замедлились до 7,9% против 17,4% в предыдущем квартале.

Об этом сообщают в Национальном банке Украины, ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

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«Это связано с завершением капитальных ремонтов на промышленных предприятиях и отдельных крупных проектов в энергетическом секторе, замедлением роста капитальных расходов государственного бюджета, в частности на строительство дорог», – объясняют в НБУ.

В частности, там сообщают, что падение объемов инвестиций негативно повлияло на показатели роста экономики Украины, однако по итогам квартала этот рост все равно стал рекордным за последние 2,5 года.