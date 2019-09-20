IKEA перейдет на «зеленую» энергию до конца года

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Ingka Group, которая владеет большинством магазинов IKEA, до конца этого года будет производить столько энергии из возобновляемых источников, сколько она потребляет.
Об этом сообщает Reuters.
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Изначально компания рассчитывала достичь этого показателя в 2020 году.
За последнее десятилетие Ingka Group потратила 2,5 млрд евро ($2,8 млрд) на ветряные электростанции, солнечные панели на крышах своих магазинов и складов. Ранее в этом месяце компания купила 49% акций двух солнечных парков в США, которые начнут работать в ближайшие месяцы.
Исполнительный директор Ingka Group Джаспер Бродин призвал компании и лидеров стран мира принять на себя обязательства ограничить глобальное потепление до 1,2 градусов по Цельсию, как того требуют ученые.
Издание сообщает, что более 400 фирм, включая IKEA, H&M, Coca-Cola и Sony взяли на себя инициативу содействия ограничению глобального потепления до уровня ниже 2 градусов по Цельсию.
В Ingka сообщили, что на данный момент объем энергии с возобновляемых источников составляет 1,7 ГВт.
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