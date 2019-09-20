IKEA перейдет на «зеленую» энергию до конца года

Ingka Group, которая владеет большинством магазинов IKEA, до конца этого года будет производить столько энергии из возобновляемых источников, сколько она потребляет.

Об этом сообщает Reuters.

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Изначально компания рассчитывала достичь этого показателя в 2020 году.

За последнее десятилетие Ingka Group потратила 2,5 млрд евро ($2,8 млрд) на ветряные электростанции, солнечные панели на крышах своих магазинов и складов. Ранее в этом месяце компания купила 49% акций двух солнечных парков в США, которые начнут работать в ближайшие месяцы.

Исполнительный директор Ingka Group Джаспер Бродин призвал компании и лидеров стран мира принять на себя обязательства ограничить глобальное потепление до 1,2 градусов по Цельсию, как того требуют ученые.

Издание сообщает, что более 400 фирм, включая IKEA, H&M, Coca-Cola и Sony взяли на себя инициативу содействия ограничению глобального потепления до уровня ниже 2 градусов по Цельсию.

В Ingka сообщили, что на данный момент объем энергии с возобновляемых источников составляет 1,7 ГВт.