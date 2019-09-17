Киевляне смогут сэкономить на отоплении с помощью смартфона

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Дарницком районе Киева в 17 жилых домах заменили центральные тепловые пункты на индивидуальные с возможностью регулировки.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев
“Благодаря системе погодного регулирования жители могут настроить соответствующую температуру в доме со своего смартфона и экономить 25-30% на отоплении”, – говорится в сообщении.
По его словам, в каждом доме установили индивидуальные тепловые пункты, которые не только решили вопрос недогрева, но и позволяют экономить на отоплении и горячей воде 25-30%.
Как это работает:
В целом проект реконструкции ЦТП, в зоне обслуживания которого находилось 17 жилых домов, одна школа, один детский сад и административное здание, включил замену 7,6 км тепловых сетей, замену сетей водоснабжения, установление 18 индивидуальных тепловых пунктов и насосных станций.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Трудовые мигранты в Польше хотят высшую зарплату - опросВчера, 10:07 - 3233 4
Муниципалитет в Дании вводит четырехдневную рабочую неделюВчера, 09:21 - 676 2
Рада приняла законопроект об отмене паевого взноса при строительствеПозавчера, 20:03 - 1078 2
Министерство планирует разделить Укрзализныцю на три оператораПозавчера, 11:36 - 644 2
Hyperloop в Украине не будет, - Криклий4 ч. назад - 239 1
Трудовые мигранты в Польше хотят высшую зарплату - опросВчера, 10:07 - 3233 4
Немецкая земля предлагает €5000 бывшим жителям за возвращениеВчера, 11:12 - 1427
Назвали самый дорогой в обслуживании тип автомобиля7 ч. назад - 967
Samsung представила Galaxy M30s с батареей на 6000 мАч (фото)Вчера, 22:14 - 957
«Северный поток – 2» хотят достроить до конца года5 ч. назад - 867
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)Позавчера, 12:10 - 1571
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 951
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1490
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 1231 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 2152 7