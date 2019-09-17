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Киевляне смогут сэкономить на отоплении с помощью смартфона

Киевляне смогут сэкономить на отоплении с помощью смартфона

В Дарницком районе Киева в 17 жилых домах заменили центральные тепловые пункты на индивидуальные с возможностью регулировки.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев

“Благодаря системе погодного регулирования жители могут настроить соответствующую температуру в доме со своего смартфона и экономить 25-30% на отоплении”, – говорится в сообщении.

По его словам, в каждом доме установили индивидуальные тепловые пункты, которые не только решили вопрос недогрева, но и позволяют экономить на отоплении и горячей воде 25-30%.

Как это работает:

  • Жители в своем смартфоне могут установить индивидуальный график температуры теплоносителя.
  • Например, можно снижать температуру в период, когда подавляющее большинство людей на работе, а дети – в школе или в садике. Главное – предварительно согласовать этот график на уровне дома.

В целом проект реконструкции ЦТП, в зоне обслуживания которого находилось 17 жилых домов, одна школа, один детский сад и административное здание, включил замену 7,6 км тепловых сетей, замену сетей водоснабжения, установление 18 индивидуальных тепловых пунктов и насосных станций.

По материалам Finance.UA
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