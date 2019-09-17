ВАКС будет вести дело о хищении 98 млн грн из "Укрзализныци"

НАБУ закончило расследование факта завладения более 98 млн грн «Центра транспортного сервиса «Лиски», являющегося филиалом АО «Укрзализныця». Прокуроры САП направили обвинительный акт в отношении шести лиц в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

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Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2017 года по собственным наработкам.

В результате следственных действий, проведенных детективами НАБУ во взаимодействии с «Укрзализныцей» и Государственной аудиторской службой Украины, подозреваемые в августе 2018 года вернули «Укрзализныце» незаконно отчужденные средства в сумме 98,188 млн грн.

Обвиняемым инкриминируют совершение уголовного коррупционного правонарушения, квалифицируемого по ч.5. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), а также уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК Украины, «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», «Служебный подлог»).