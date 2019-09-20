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«Нафтогаз» повысил цены для промышленных потребителей

«Нафтогаз» повысил цены для промышленных потребителей

НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

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Отмечено, что цены будут действовать с 1 октября 2019 года.

Стоимость природного газа зависит от объема, который компания хочет закупить, и условий оплаты.

Согласно этим показателям, Нафтогаз будет продавать газ по цене 4 899,00 – 5 458,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку).

Такие цены свидетельствуют о повышении стоимости газа по сравнению с сентябрем на 4,9-5,6%.

Подробные условия можно найти на сайте компании.

По материалам Finance.UA
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