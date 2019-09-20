Украинцы смогут отслеживать движение электричек онлайн

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В Украине планируют получать динамичные данные с GPS-трекеров по железнодорожному транспорту.
Об этом сообщил Генеральный директор Директората цифровой инфраструктуры на транспорте в Министерстве инфраструктуры Украины Фарид Сафаров.
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“Мы сможем предоставлять эти данные и по железнодорожному сообщению. Пригородные электрички абсолютно ненормированы. Поэтому, это следующий шаг. Мы хотим, чтобы человек не ожидал слишком долго”, – сказал Сафаров.
По его словам, такие данные планируют собирать и по областным маршрутам автобусов, чтобы люди могли видеть динамику их передвижения.
“Есть объективная преграда – финансовая. Потому что мы должны обеспечить оборудованием все эти транспортные средства для того, чтобы мониторить”, – сказал Сафаров.
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