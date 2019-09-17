Для внутренних авиарейсов могут отменить уплату НДС

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Министерство инфраструктуры предлагает отменить взимание НДС с внутренних авиарейсов, чтобы стимулировать рынок внутренней авиации.
Об этом в интервью изданию “Фокус” сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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“Мы можем отменить для внутренних рейсов НДС, это логично, многие страны так делают. Это нормальная история, которая не под МАУ, не под SkyUp, а под национального украинского оператора”, – сказал он.
Криклий отметил, что МИУ обсуждает такую возможность с Министерством финансов и бюджетным комитетом Верховной Рады.
“Общаемся. Никто не говорит, что это завтра будет выноситься в зал. Пока это предмет для дискуссии. Но это правильное решение, потому что оно будет стимулировать рынок внутренней авиации”, – сказал глава МИУ.
Кроме того, Криклий заявил, что Мининфраструктуры не будет компенсировать авиакомпаниям потери из-за облета территории РФ, в том числе МАУ Игоря Коломойского.
“Никаких компенсаций задним числом или ещё чего-то в таком роде. У МАУ есть задолженность перед Украэрорухом. Порядка 1 млрд грн. Госпредприятие подало иск в суд. МАУ подала встречный иск, в котором утверждает, что они из-за войны, начиная с 2014 года, вынуждены были совершать облёты РФ и поэтому требуют компенсацию. О компенсации этих затрат и речи быть не может. Кабмин такое не поддержит”, – сказал министр.
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