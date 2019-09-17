Министерство планирует разделить Укрзализныцю на три оператора

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Министерство инфраструктуры планирует провести реорганизацию АО “Укрзализныця” и разделить ее на три оператора, каждый из которых будет независимым и будет управлять конкретным направлением: инфраструктурой, грузовыми и пассажирскими перевозками.
Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью журналу “Фокус”.
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“Сейчас мы начинаем большую реформу железнодорожного транспорта – планируем создание трех независимых операторов по управлению инфраструктурой, грузовыми и пассажирскими перевозками. Железная дорога из огромного монстра должна превратиться в трех симпатичных средних монстриков. Поэтому не должно быть двусмысленностей в управлении, должна быть полная ответственность за то, что происходит”, – подчеркнул Криклий.
По его словам, говорить о том, останется ли нынешний руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов на своем посту, пока рано.
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