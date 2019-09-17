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Министр назвал условия запуска прозрачного рынка земли

Министр назвал условия запуска прозрачного рынка земли

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что для создания в Украине прозрачного рынка земель сельскохозяйственного назначения нужно понять, кто их контролирует и кто является их конечными владельцами.

Об этом он рассказал в эфире телеканала 1+1.

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По словам Милованова, сегодня рынок земли не является прозрачным и он существует “для тех, кто имеет доступ, деньги, определенные схемы”.

“Речь не идет о создании рынка. Речь идет о создании прозрачного рынка наконец. <…> Нужно две вещи обеспечить. Первое – нужно понять, кто является конечными владельцами. Знаем, что есть теневой или полулегальный рынок аренды. Мы не знаем, кто является конечным владельцем”, -; отметил министр.

Он подчеркнул, что важно узнать, кто реально контролирует землю в Украине.

“И прозрачный рынок земли позволит это сделать”, – указал Милованов.

Также министр сообщил, что во время запуска рынка земли правительство планирует запустить систему мониторинга покупателей и продавцов земли.

По материалам Корреспондент.net
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