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Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца года

Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца года

В Украине после значительного укрепления гривны до конца года ожидается девальвация в пределах 27,5 гривен за доллар.

Как пояснил в комментарии OBOZREVATEL эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян, в настоящее время гривна укрепилась благодаря сбору и экспорту сельскохозяйственной продукции. К тому же, по словам эксперта, ослабление доллара происходит во всем мире.

“Нынешнее замедление мировой экономики не играет на руку удорожанию доллара. Это, теоретически, может привести к падению цен на мировую продукцию в долларовом эквиваленте. Поэтому возникают некие бизнесовые настроения, позволяющие доллару набирать обороты”, – говорит он.

Однако уже скоро ситуация в Украине может измениться, одной из причин снижения гривны станет активная закупка энергоносителей при подготовке к отопительному сезону. Кроме того, зимой станет известно решение о возможности транзита российского газа через Украину. В этот же период Минфину нужно будет вернуть деньги за превышенный лимит по выпущенным внутренним и внешним облигациям в размере более 60 млрд гривен.

“Я прогнозирую, что гривна в любом случае просядет, но не более чем до 27,5 гривен за доллар. Но может быть ситуация и похуже”, – заявил Киян.

По материалам Обозреватель
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