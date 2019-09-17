Сколько зарабатывают IT-шники в США — отчет Glassdoor

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Американский карьерный агрегатор Glassdoor опубликовал зарплатный отчет за 2019 год. В нем подан список из 25 самых высокооплачиваемых специальностей страны.
Лидером по количеству профессий стала IT-сфера — у нее 14 из 25 вариантов. Это на один больше, чем было в 2018 году.
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Поменялся и уровень компенсаций. В 2018 году на четвертом месте находился корпоративный IT-архитектор с зарплатой в $115 000.
В 2019 году эта профессия сохранила лидерские позиции в IT-списке, но переехала на пятое место — с повышением средней зарплаты до $122 000. Первые четыре строчки заняли медицинские вакансии.
Топ-25 самых высокооплачиваемых профессий в США:
Указана базовая зарплата без надбавок, до вычета налогов. Ряд профессий подан в оригинальном написании или с пояснениями.
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