Сколько зарабатывают IT-шники в США — отчет Glassdoor

Американский карьерный агрегатор Glassdoor опубликовал зарплатный отчет за 2019 год. В нем подан список из 25 самых высокооплачиваемых специальностей страны.

Лидером по количеству профессий стала IT-сфера — у нее 14 из 25 вариантов. Это на один больше, чем было в 2018 году.

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Поменялся и уровень компенсаций. В 2018 году на четвертом месте находился корпоративный IT-архитектор с зарплатой в $115 000.

В 2019 году эта профессия сохранила лидерские позиции в IT-списке, но переехала на пятое место — с повышением средней зарплаты до $122 000. Первые четыре строчки заняли медицинские вакансии.

Топ-25 самых высокооплачиваемых профессий в США:

Указана базовая зарплата без надбавок, до вычета налогов. Ряд профессий подан в оригинальном написании или с пояснениями.