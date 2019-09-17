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Сколько зарабатывают IT-шники в США — отчет Glassdoor

Сколько зарабатывают IT-шники в США — отчет Glassdoor

Американский карьерный агрегатор Glassdoor опубликовал зарплатный отчет за 2019 год. В нем подан список из 25 самых высокооплачиваемых специальностей страны.

Лидером по количеству профессий стала IT-сфера — у нее 14 из 25 вариантов. Это на один больше, чем было в 2018 году.

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Поменялся и уровень компенсаций. В 2018 году на четвертом месте находился корпоративный IT-архитектор с зарплатой в $115 000.

В 2019 году эта профессия сохранила лидерские позиции в IT-списке, но переехала на пятое место — с повышением средней зарплаты до $122 000. Первые четыре строчки заняли медицинские вакансии.

Топ-25 самых высокооплачиваемых профессий в США:

Указана базовая зарплата без надбавок, до вычета налогов. Ряд профессий подан в оригинальном написании или с пояснениями.

  • Врач — $193 415.
  • Заведующий аптекой, менеджер — $144 768.
  • Стоматолог — $142 478.
  • Фармацевт — $126 438.
  • Enterprise Architect — $122 585.
  • Корпоративный консультант — $177 588.
  • Software Engineering Manager — $114 163.
  • Ассистент врача — $113 855.
  • Corporate Controller — специалист, наблюдающий за исполнительными и финансовыми аспектами компании — $113 368.
  • Software Development Manager — $109 809.
  • Медицинская сестра — $109 481.
  • Разработчик приложений — $107 735.
  • Solutions Architect — $106 436.
  • Data Architect — $104 840.
  • Директор завода — $104 817.
  • IT Program Manager — $104 454.
  • Systems Architect — $103,813.
  • UX-менеджер — $102 489.
  • Site Reliability Engineer — $100 855.
  • Cloud Engineer — $98 626.
  • Адвокат — $97 711.
  • Data Scientist — $97 027.
  • Information Security Engineer — $95 786.
  • Analytics Manager — $95 238.
  • Financial Planning & Analysis Manager — $94 874.
По материалам AIN.UA
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