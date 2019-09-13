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Власти изменят функционал Госгеокадастра

Власти изменят функционал Госгеокадастра

Украине необходимо изменить функции Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастра) и оставить только право регистрации земельных участков.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на конференции по реформе управления земельными отношениями “Земля как фактор развития украинского села”.

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“Мы знаем о том, что происходит с Госгеокадастром. Нужно изменить функционал Госгеокадастра, чтобы кадастр только регистрировал, а не распоряжался и не решал”, – сказал Милованов.

Он добавил, что Госгеокадастр Украине нужен для регистрации земельных участков, но нужно менять людей, которые там работают.

По материалам УКРИНФОРМ
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