Власти изменят функционал Госгеокадастра

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Украине необходимо изменить функции Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастра) и оставить только право регистрации земельных участков.
Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на конференции по реформе управления земельными отношениями “Земля как фактор развития украинского села”.
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“Мы знаем о том, что происходит с Госгеокадастром. Нужно изменить функционал Госгеокадастра, чтобы кадастр только регистрировал, а не распоряжался и не решал”, – сказал Милованов.
Он добавил, что Госгеокадастр Украине нужен для регистрации земельных участков, но нужно менять людей, которые там работают.
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