Lamborghini представила первый гибридный суперкар

Итальянский автопроизводитель Lamborghini представил первый в своей истории серийный гибридный суперкар Sian, который является самым мощным автомобилем в линейке.

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Купе выйдет тиражом всего 63 экземпляра, которые уже все раскупили.

Силовая установка суперкара состоит из атмосферного V12 двигателя мощностью 785 лошадиных сил объемом 6,5 литра, а также электромотора мощностью 34 силы. Таким образом, суммарная мощность составила 819 лошадиных сил. При этом узел электродвигателя впервые для низковольтных гибридов напрямую связан с колесами, что позволяет передвигаться на низкой скорости и двигаться задним ходом на одной электротяге. В качестве источника электроэнергии в Sian используется не литий-ионная батарея, а суперконденсатор.

Электродвигатель установлен в перегородке между пассажирской капсулой и моторным отсеком, а масса электромотора и суперконденсатора – всего 34 кг. Разгоняется Sian до 100 км/ч за 2,8 секунды, а максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Также автомобиль оборудован уникальными активными охлаждающими заслонками в задней части кузова, которые реагируют на температуру выхлопных газов и сами регулируют отвод тепла от двигателя.