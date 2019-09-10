Cadillac представил новый седан (фото)

Компания Cadillac представила новый седан CT4 в базовых версиях, которые дополнят спортивное исполнение Cadillac CT4-V.

Читайте также: Bugatti показала новый суперкар за €3,5 миллиона

Автомобиль построен на заднеприводной платформе Alpha, но в качестве опции для машины доступен полный привод.

В линейку моторов вошли бензиновые 241-сильный 2-литровый турбомотор (сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач) и 313-сильный 2,7-литровый агрегат, который работает с 9-ступенчатым “автоматом”.

Отмечается, что для Cadillac CT4 предусмотрены несколько вариантов оснащения – Luxury и Premium Luxury и Sport и CT4-V – которые отличаются внешним декором кузова и отделкой салона.