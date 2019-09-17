Северная Корея начала разработку цифровой валюты

КНДР занялась разработкой собственной цифровой валюты.

Об этом передает Vice News, ссылаясь на слова местного чиновника.

На сегодняшний день разработка находится на ранней стадии создания. Со слов организатора криптовалютных конференций в КНДР Алехандро Као де Беноса, на данном этапе безымянная монета будет похожа на биткоин.

Так, Северная Корея пока что изучает товары для обеспечения токена. Однако привязывать его к национальной валюте не намерена. Согласно сообщению, цифровая валюта поможет правительству обойти санкции.

К слову, власти страны воздерживаются от комментариев.