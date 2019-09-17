0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Северная Корея начала разработку цифровой валюты

Северная Корея начала разработку цифровой валюты

КНДР занялась разработкой собственной цифровой валюты.

Об этом передает Vice News, ссылаясь на слова местного чиновника.

На сегодняшний день разработка находится на ранней стадии создания. Со слов организатора криптовалютных конференций в КНДР Алехандро Као де Беноса, на данном этапе безымянная монета будет похожа на биткоин.

Так, Северная Корея пока что изучает товары для обеспечения токена. Однако привязывать его к национальной валюте не намерена. Согласно сообщению, цифровая валюта поможет правительству обойти санкции.

К слову, власти страны воздерживаются от комментариев.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.