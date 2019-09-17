Северная Корея начала разработку цифровой валюты

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КНДР занялась разработкой собственной цифровой валюты.
Об этом передает Vice News, ссылаясь на слова местного чиновника.
На сегодняшний день разработка находится на ранней стадии создания. Со слов организатора криптовалютных конференций в КНДР Алехандро Као де Беноса, на данном этапе безымянная монета будет похожа на биткоин.
Так, Северная Корея пока что изучает товары для обеспечения токена. Однако привязывать его к национальной валюте не намерена. Согласно сообщению, цифровая валюта поможет правительству обойти санкции.
К слову, власти страны воздерживаются от комментариев.
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