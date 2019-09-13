Какие доходы учитываются для начисления алиментов

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Минимальная сумма алиментов в Украине на 2019 год составляет сумму около 1700 гривен для ребенка до 6 лет и 2100 гривен для детей до 18 лет. Конкретный размер денежных выплат зависит от квартала года, в котором были назначены алименты, поскольку прожиточный минимум на детей увеличивается каждые три месяца.
Кроме того, в случае просрочки, получатель алиментов имеет право на взыскание пени в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки.
Какие виды доходов учитываются при определении размера алиментов:
Удержание алиментов с работников производится со всех видов заработка и дополнительного вознаграждения как по основной работе, так и по работе по совместительству, в том числе из:
Перечень видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, других лиц, утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 26 февраля 1993 г. N 146.
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