Какие доходы учитываются для начисления алиментов

Минимальная сумма алиментов в Украине на 2019 год составляет сумму около 1700 гривен для ребенка до 6 лет и 2100 гривен для детей до 18 лет. Конкретный размер денежных выплат зависит от квартала года, в котором были назначены алименты, поскольку прожиточный минимум на детей увеличивается каждые три месяца.

Кроме того, в случае просрочки, получатель алиментов имеет право на взыскание пени в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Какие виды доходов учитываются при определении размера алиментов:

Удержание алиментов с работников производится со всех видов заработка и дополнительного вознаграждения как по основной работе, так и по работе по совместительству, в том числе из:

основной заработной платы по должностному окладу, тарифной ставке, сдельным расценкам и т.д.;

всех видов доплат и надбавок к заработной плате;

денежных и натуральных премий;

оплаты за сверхурочную работу, за работу в праздничные, нерабочие и выходные дни;

заработной платы, которая сохраняется во время отпуска, а также из получаемой при увольнении компенсации за неиспользованный в течение нескольких лет отпуск;

заработной платы, которая сохраняется во время выполнения государственных и общественных обязанностей, и в других случаях сохранения средней заработной платы;

вознаграждения за общие годовые итоги работы предприятий и организаций;

вознаграждения, выплачиваемого штатным литературным работникам газет, журналов, агентств печати, радио, телевидения из фонда литературного гонорара, а также нештатным литературным работникам, которые подлежат государственному социальному страхованию;

единовременного вознаграждения (процентных надбавок) за выслугу лет;

пособия по государственному социальному страхованию, а также с пособия по временной нетрудоспособности, установленных в коллективных сельскохозяйственных предприятиях;

доплат к пособию по государственному социальному страхованию, выплачиваемых за счет предприятий, учреждений, организаций,

сумм, выплачиваемых для возмещения убытков в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья или иного повреждения здоровья, за исключением сумм для возмещения расходов на уход за ними, на дополнительное питание, санаторно-курортное лечение (включая оплату проезда) и протезирование пострадавших;

пособия по безработице;

получаемой пенсии, за исключением надбавок к пенсии, выплачиваемой инвалидам I группы по уходу за ними;

государственного социального пособия инвалидам с детства, назначенного в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам»;

стипендий, выплачиваемых студентам в период обучения в высших учебных заведениях, учащимся профессиональных учебно-воспитательных заведений и слушателям учебных заведений повышения квалификации и переподготовки кадров;

доходов от предпринимательской деятельности, крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов, объединений граждан, а также доходов, приходящихся на долю плательщика алиментов от приусадебного участка или подсобного хозяйства;

всех видов заработка, получаемого адвокатами за работу в юридических консультациях;

платы, полученной за передачу в аренду земельного участка или земельной доли (пая);

других видов заработка.

Перечень видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, других лиц, утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 26 февраля 1993 г. N 146.